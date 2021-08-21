大陸《科技日報》21日報導，「疫苗打完多久就會出現免疫功能下降？以美國和以色列的相關資料來看，這個時間是半年。」中國工程院院士鍾南山指出，多數國家在今年6月份新冠肺炎感染病例都呈下降趨勢，但最近以色列、英國、美國、伊朗等國卻都在增加，「這說明又有一波新的傳播要到來了。未來一個月的情況會是怎麼樣，比較難預料」。

第五屆中國─阿拉伯國家博覽會大健康產業論壇暨第三屆「互聯網＋醫療健康」應用大會20日在寧夏銀川召開，鍾南山在線上演講《新冠病毒感染的防控》，分享抗疫方面經驗，回應疫苗注射熱點。

「我們基於對2021年廣州新冠病毒德爾者塔（Delta）變異株暴發疫情的研究發現，打了疫苗是有保護作用的：總體保護率是59％，對中度患者是70.2％，對重癥患者則是100％。」鍾南山稱，這是最新研究成果，剛剛發表在《新發微生物與感染》（Emerging Microbes Infections）期刊上，現在的問題是，疫苗注射後的有效期能維持多久？

鍾南山重點給出以色列的資料，這是全球疫苗接種率最高的國家。1-4月，該國使用輝瑞疫苗保護效力達到95％，隨著接種率的提升，新增病例迅速下降。然而到了6-7月，輝瑞疫苗的保護效果急劇下降至39％，新增病例顯著增加。

「這說明疫苗打到一定程度，效力就下降了，它的有效率大概就是半年。」鍾南山說。

這也給世界各國提出一個新問題，無論全病毒減毒疫苗還是mRNA疫苗，必須研究免疫加強措施。

鍾南山表示，目前全病毒減毒疫苗或mRNA疫苗（2劑）注射後6個月加注1劑原疫苗，各國都在對此進行實踐。大陸的最新實踐是，打了兩針疫苗，抗體水準到了6個月後降到較低，但是第三針後發現抗體水準有明顯增加。

「當然以後會怎麼樣，我們不知道，起碼最新的實驗資料證明，打加強針之後抗體水準差不多增加了10多倍。看起來這是一個很有希望的增加免疫的辦法。」他說。

鍾南山指出，成人9個月加強免疫，抗體水準能增加20倍以上，老人效果更明顯，增加一針後抗體增加30倍以上。 目前，全世界都採取通過疫苗接種達到群體免疫的辦法，中國要達到怎樣的水準才能實現「群體免疫」？

鍾南山說，這不但與疫苗的有效率相關，還要看病毒的傳播係數。「中國疫苗的有效率大概是70％，需要全部人口的80％以上接種疫苗，才能夠建立一個有效的群體免疫。」

他預計，大陸的疫苗接種率大概到今年年底可達80％以上，而在全球實現群體免疫，需要2-3年的全球協作，「我相信到今年年底就會有一個比較大的改變」。

世衛組織總結不同國家防控新冠疫情的四種方案，分別是強力控制、壓制、遏制和不採取有效措施。鍾南山說，中國經過強力的控制，效果很明顯，這是很重要的一個經驗。

他以廣州此次控制Delta病毒經驗為例，對該市採取的七大措施表示非常認可。

首先，清楚傳播鏈條，包括二代測序；其次，要更新「密接」的概念；第三，賦「黃碼」制度；第四，大規模快速篩查；第五，嚴防感染者省外溢出；第六，積極開展封閉區域的動物監測，目前採集鼠咽拭子標本44份，新冠核酸檢測均為陰性，即將開展伴侶動物貓和犬的血清流行病學調查；最後，建立廣州國際健康驛站進行隔離，觀察14天無異常才能離開。