2022九合一縣市長選舉，藍綠白各陣營陸續展開布局。《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前表示，他個人認為，台灣民眾黨立委高虹安選新竹市長有點大材小用，應該去選台北市長。對此，高虹安今天在朱學恒的直播節目表示，自己目前沒有想那麼遠和思考過這件事。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。(圖/本報資料照)

吳子嘉7日在YouTube「董事長開講」直播節目表示，2022民眾黨最重要的是就是柯文哲，他建議柯文哲2022縣市長選舉可搶佔桃竹地區，柯文哲去選桃園市，讓立委賴香伶去選新竹，高虹安選台北市。他解釋，若民眾黨都拿下，這樣就可以三角化經營，因為台灣的第三大黨一直沒能壯大的原因就是因為「沒地盤」。

高虹安9日受邀出席朱學恒臉書直播節目。(圖/翻攝自 朱學恒臉書)

對此，高虹安9日上朱學恒的臉書「阿宅萬事通事務所」直播談話節目表示，自己最近接到很多媒體詢問電話，詢問是否真的有考慮選台北市長，但她必須說，民眾黨黨內對這件事完全沒有討論過，對於吳子嘉董事長說法，她表示感謝、肯定，但自己目前沒有想那麼遠和思考過這件事。

此外，被外界點名將參選新竹市長，甚至傳出民眾黨與國民黨在台北、新竹市長人選互有禮讓一說。高虹安也在直播中表示，近期可能會討論民眾黨在新竹市的下一步布局，包括由她接任新竹市黨部主委，一些橫向聯繫也一直都有在做，目前也開始做一些基層在地服務和走訪活動，如果將來有這個機會能選，她也會很珍惜為民服務的機會。