日圓走跌，周二大阪天然橡膠期貨漲至1個月高價；受日圓走弱，加上日經指數強勁，重燃投資人對經濟快速復甦的希望，亦支撐買盤回補，其中大阪OSE交易所指標12期貨漲0.9%，報每公斤220.9日圓；新加坡SICOM-RSS3 9月期貨跌0.8%，報每公斤192.5美分，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨漲0.3%，收於每噸13660元人民幣。
亞洲現貨市場也全面上漲，泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲0.3%，報每公斤62.45泰銖，馬來西亞橡膠適逢公共節日，SMR5L號吉隆玻休市。(商品行情網)
日圓走跌，周二大阪天然橡膠期貨漲至1個月高價；受日圓走弱，加上日經指數強勁，重燃投資人對經濟快速復甦的希望，亦支撐買盤回補，其中大阪OSE交易所指標12期貨漲0.9%，報每公斤220.9日圓；新加坡SICOM-RSS3 9月期貨跌0.8%，報每公斤192.5美分，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨漲0.3%，收於每噸13660元人民幣。
亞洲現貨市場也全面上漲，泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲0.3%，報每公斤62.45泰銖，馬來西亞橡膠適逢公共節日，SMR5L號吉隆玻休市。(商品行情網)
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