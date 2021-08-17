由於鐵礦石、煉焦煤、廢鋼價格仍高，加上煉鋼利潤大幅成長，日本鋼鐵大廠JFE Steel預計9月棒鋼、線材等品項每公噸調漲1萬日圓。

業者表示，預估鋼鐵需求量至明年3月逐步上升，且為反應更高成本，進而推升鋼品價格。

CIP商品行情網顯示，日本中厚板、熱軋板捲、冷軋板捲流通價皆達近3年高點，而鋼筋流通價則達2年多高點。(商品行情網)