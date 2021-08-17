《商情》成本提高 日本JFE9月擬漲 11:432021/08/17 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於鐵礦石、煉焦煤、廢鋼價格仍高，加上煉鋼利潤大幅成長，日本鋼鐵大廠JFE Steel預計9月棒鋼、線材等品項每公噸調漲1萬日圓。 業者表示，預估鋼鐵需求量至明年3月逐步上升，且為反應更高成本，進而推升鋼品價格。 CIP商品行情網顯示，日本中厚板、熱軋板捲、冷軋板捲流通價皆達近3年高點，而鋼筋流通價則達2年多高點。(商品行情網) 《商情》經濟數據不佳 支撐紐約期金收1周高點 《商情》豆油走強 帶動大馬棕櫚油續攀高點 #JFE #商品行情 #板捲 #日本 #流通 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》原油亞洲電子盤反彈 10:182021/08/17 財經 《商情》漲勢暢旺 BDI指數連5漲 09:272021/08/17 財經 屏東日本腦炎第3例確診 六旬鐵工住院 04:102021/08/17 地方新聞 《商情》黃金亞洲電子盤持穩 10:522021/08/17 財經 《台北股市》盤中焦點股：志聯、科嘉-KY、高端疫苗、兆勁、生華科 10:012021/08/17 財經 歐美拚基建 螺絲帽出口年增3成 04:102021/08/17 財經焦點 生日辦喜事華原朋美嫁經紀人 04:102021/08/17 時尚消費 《咒術迴戰》《鬼滅之刃》通通有！新娛樂動漫特區齊聚12個動漫讓你失心瘋 09:172021/08/17 生活 國產銷售雙王Corolla Cross／Altis將推新車型 最快9月登場 09:312021/08/17 汽車情報-汽車新聞 1分鐘讀財經》市場傳聞釀台股暴殺 當沖降稅有望延長了 08:452021/08/17 財經 雲林暴雨改變鹽度 文蛤收成不足3成 04:102021/08/17 地方新聞 財經熱門新聞 台股暴殺玻璃心碎了 韭菜狂洗1星負評洩憤 長榮、陽明都受害 - 財經 台電總處一週2確診案例 百名員工安排PCR並居家辦公 - 財經 - 中央社 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 創紀錄 台塑集團今年加薪3.83％＋1萬元紅包 - 財經 台股狂殺近200點 收16661點 成交量剩不到3000億 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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