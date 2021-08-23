新冠變種病毒已對日本經濟產生嚴重影響性，23日最新採購經理人指數(PMI)中，除當地8月份的製造業成長速度有減緩趨勢外，服務業更是慘，指數創2020年5月以來最低位置。

在新疫情迫害下，日本一直實施的緊急狀態，讓製造商與服務業都受到相當程度的衝擊。日本8月au Jibun銀行製造業PMI，從7月終值53降至8月經季節性調整後的初值52.4。

製造業的工廠訂單與出口雖持續增加，但增速放緩為7個月以來最慢。調研單位IHS Markit表示，全球半導體產品短缺中，業者也面臨著嚴重的供應空窗期。

日本服務業還是沒有好消息傳出，上周日本政府又再度延長緊急狀態實行時間，表示日本現有近6成人口是活在有社交禁令環境下。同時，超過半數商業活動也受限無法正常運作。

日本最新au Jibun銀行服務業PMI，從7月終值47.4再降至43.5，除離景氣榮枯點50愈來愈遠，也創自2020年5月以來最低。15個月以前，日本正因新冠疫情導致經濟嚴重衰退。

IHS Markit表示，日本民企有氣無力，衰退速度創2020年8月以來最快。其中，商業活動已連19個月走低的服務業，是最委靡不振的領跌產業。到頭來說，新冠變種病毒能不能成功抑制，才是最重要因素。

至於在au Jibun銀行綜合PMI方面，也從7月的48.8減至45.9，創2020年8月以來最低。