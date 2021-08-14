F135引擎

美國國防部為了讓F-35能繼續因應中國與日俱增的威脅，開始挹注資金，升級這款隱形戰機。不過，目前的引擎製造商普惠（Pratt & Whitney）主張，F135推進系統也該在升級計畫內。

據《防務新聞》（Defense News）13日報導，隨著中俄升級戰機和防空系統，未來10年，五角大廈也準備用新武器套件，運算技術與軟體升級F-35。

然而，普惠F135引擎專案副總裁萊特卡（Jen Latka）說，起碼目前在第4批戰機升級中， F135引擎現代化並不在內。她強調，如今是該提出要求與資金，並啟動計畫的時候了。普惠3月就F135引擎升級，向F-35聯合專案辦公室（F-35 JPO）提出研究。其中提議了兩項引擎升級套裝方案，以應用在3款F-35戰機上。

「我們的目標是提供所能想到最符合成本效益的對策，」萊特卡說，「以滿足這戰機未來的需求。」而F-35聯合專案辦公室說，它針對第4批次後F-35戰機未來對動力，冷卻系統和飛行性能等需求，正在評估普惠，還有其他來源的研究。

普惠認為，提升引擎性能將使航程增加11%、推力提高10%，還有讓F-35 維持隱形特性重要因素的熱管理強化 50%。