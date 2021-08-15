台南市一婦人一家5口高高興興開車出遊，從大內二溪要轉往玉井時，卻被導航帶到偏僻小路受困泥濘，求救拖吊又說不清地點，只好求助119，最後由大內消防分隊前往協助，合力將車推出脫困。

據了解，台南市消防局119勤務中心下午2點多獲報，有一輛轎車於大內區二溪里其子瓦偏僻農路受困，疑因導航帶錯路。車主原本有打電話叫道路救援，但因山區手機訊號差，車主又講不清受困地點，拖吊車司機只好祝她自求多福，婦人只好打119求救。

消防局派出熟悉當地路況的大內消防分隊趕往救援，順利找到受困車輛，車上2大人3小孩驚魂未定，脫困後婦人不斷向消防人員致謝，繼續前往玉井旅遊。

據了解，婦人走的小路路況不佳且地點偏僻，婦人還是勇往直前直到沒路才掉頭，才又陷入泥濘；去年也有一輛機車受困在同一條產業道路。

消防人員表示，如果導航設定成機車模式，或是車輛已靠近該條舊路，從二溪定位到玉井，確實會被帶往該條小路。消防人員也提醒民眾，若見路況不佳，切莫盲從導航，以免發生危險。