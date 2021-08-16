日本COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情延燒，今天重症患者達1603人創新高，日本政府正研議擴大緊急事態宣言，擬納入京都、兵庫與福岡；另靜岡縣決定向政府申請實施緊急事態。

日本放送協會（NHK）報導，近期日本各地新增確診病例急速增加，疫情快速擴大，厚生勞動省統計，今天必須使用人工呼吸器或在加護病房接受治療的重症患者，全境共1603人，較昨天增加40人，連續4天創新高。

日本目前在東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、大阪府與沖繩縣等6地實施緊急事態宣言，並在北海道、京都府等13地實施緊急事態前一階段的「防止蔓延等重點措施」，期限至8月31日。

日本政府預定在本週前半段召開相關閣員會議，依據疫情狀況與病床吃緊程度，研議擴大緊急事態或重點措施的對象地區。

朝日新聞報導，日本政府正研議擴大緊急事態宣言對象地區，厚生勞動大臣田村憲久將在今天與相關閣員協商，預定明天正式決定。

相關人士透露，政府有意將正實施重點措施的京都府、兵庫縣、福岡縣等3地防疫升級，改為實施緊急事態宣言。

另外，靜岡縣已決定要向日本政府申請實施緊急事態宣言，靜岡縣知事川勝平太預計下午召開記者會正式宣布。

靜岡縣昨天新增394例確診，創下新高紀錄。（譯者：顧荃/核稿：嚴思祺）1100816