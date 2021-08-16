艾笛森（3591）從LED元件轉進下游模組，車用相關產品攀升至25～30％，激勵其財報持續改善，該公司第二季獲利3663萬元，年增184.62％，不僅雙率雙升，也創下2012年第二季以來新高紀錄，累計上半年獲利7041萬元，較去年同期的500萬元大幅成長1320％，每股稅後純益0.6元，已超越去年一整年獲利。

艾笛森將在今日應券商邀請，參加線上法說會，法人預期，艾笛森今年每股盈餘可望自1元起跳。

艾笛森過去以LED元件為主力，後因利潤微薄，往下游延伸至LED模組、成品，其中車用相關產品歷經多年努力，營收占比攀升至25～30％，公司計畫再朝LED車燈模組產品線耕耘，因車市在疫情高峰過後需求強勁，雖然飽受缺料之苦，但沒有廠商看壞汽車領域，在車用產品出貨放量之下，艾笛森今年營收成長挑戰20～35％。

艾笛森上季營收創最近八季以來新高，毛利率、營益率雙率雙升，分別達26％、8.89％，紛紛創下2010年第四季以來新高紀錄，年增幅為6.1、6.98個百分點，單季獲利3663萬元，為2012年第一季以來新高紀錄，年增184.62％，每股稅後純益0.31元，若將業外虧損1200萬元加回，上季獲利直逼5000萬元。

累計艾笛森上半年獲利7041萬元，年增1320％，每股稅後純益0.6元，已超越去年全年獲利。