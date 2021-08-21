劉志枰（右）投資股市長達10多年，也持續投身公益，並將部分獲利所得用於幫助社會弱勢。（劉志枰提供）

中華照顧者關懷協會社工督導劉志枰，為改善家境，2006年開始投資股票，累積資歷15年，去年獲利1300萬，他秉持「有獲利就回饋」，今年6月慨然捐120萬給新竹縣政府，仍時常與擔任社工的妻子上山、家訪。劉志枰近日操作以當沖為主，他說，若家訪、上山時間比較多，就不進場，專心投身公益。

劉志枰分享，他早期靠著打工、槓桿操作，累積第一桶金，但2008年遇到金融海嘯，當年慘賠200多萬，但他並未因此氣餒，依舊潛心鑽研，雖於2011年又遇311大地震，賠190多萬，他記取教訓，設立停損、停益點，去年受疫情影響，他及時止損，隨後又在股海抄底，反而創下單年獲利1300萬的最佳紀錄。

劉志枰自幼家境不佳，因此透過投資股市投資，企圖改善家境，如今獲利頗豐，生活仍十分簡樸，甚至在投資獲利佳時，將所得的4成回饋社福團體，不僅用於自身協會，也捐給縣府、其他協會，期望能幫助更需要幫助的人。

劉志枰5年前開始嘗試當沖交易，近日股市震盪大，他也改以當沖為主，並設好停損、停益點，即使大盤下殺，他也能從中獲利，除了股市開盤時間，包含研究籌碼、趨勢，他平均每天也花8小時於投資中，陪妻子去家訪時，也會透過手機下單、盯盤。

不過劉志枰也說，協會承接縣府的案子，若遇家訪行程多，或是上山，他當天就不會交易。劉志枰也說，沉潛股海多年，他認為不要凹單，「做不順就空手」，他也曾空手長達3個月之久，現今盤勢變化快，他也透過多空雙向操作，在股海獲利。