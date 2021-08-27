歐股收市全面下跌。稍早數據顯示德國消費者信心低落；而在Jackson Hole全球央行年會開會前，投資人對於貨幣政策感到焦慮。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌1.50點或0.32%，為470.34點。歐股在尾盤追蹤了美股早盤的下挫；此前Kabul機場攻擊事件，令市場感到緊張。

美聯準會預計周五召開Jackson Hole年會，讓投資人感到警覺。主席鮑爾(Powell)的演講，預計會暗示聯準會計畫縮減大規模刺激計畫。

調查顯示，德國民眾的消費信心變得黯淡起來，因為通膨加速和新冠病例不斷上升，使他們在購物時更加猶豫。

歐洲旅遊公司圖易(TUI)、威茲航空(Wizz Air)、漢莎航空、IAG航空集團皆跌在0.9%至3.8%之間。威茲航空下跌3.8%，為歐股表現最差個股。

主要股市全面下跌。德國DAX指數跌0.4%，收在近一周最低點；英國FTSE 100指數和法國CAC 40指數分別下跌0.4%和0.2%。

德意志銀行的資產管理子公司DWS集團跌13.7%，德意志銀行跌1.5%。據報導，美國當局正在對DWS集團進行持續性索賠調查。

法國媒體集團維旺迪(Vivendi)大漲2.6%。該集團子公司環球音樂表示，預計今年營收進一步成長，並計畫在阿姆斯特丹上市之後支付股息。

法國綜合企業集團布衣格(Bouygues)在上調全年獲利展望後，股價上漲1.1%。

瑞典Orphan Biovitrum大漲8.8%。彭博報導，有私募公司正考慮對該製藥廠進行收購。