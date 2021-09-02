美股及美元同步整理，台股開低後雖一度翻紅，但解套賣壓隨即出籠並下殺，且外資由買轉賣，但仍小幅匯入資金，激勵新台幣升勢延續，上演股匯不同調，終場收在27.732元兌1美元，續創二個半月新高，升值1分，為連續五個交易日收漲，台北外匯經紀公司成交量7.29億美元。

外匯交易員指出，美股主要指數有漲有跌，但幅度不大，國際美元指數也陷入小區間整理，台股早盤小漲來到17500點解套區後，引發賣壓出籠，一路下殺大跌154點，收在最低的17319點。且雖然外資在台股連四買後，轉為小幅賣超新台幣24億元，卻維持小幅匯入，支撐新台幣繼續走升，進口商因此仍進場買匯，新台幣升幅縮小，最後大致回到前一個交易日的區間。

外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）主席鮑爾8月底在全球央總裁年會的演說，釋出偏鴿訊息，激勵股市一波慶祝行情，但經過幾日的發酵後趨於淡化，金融市場稍回復平靜，接下來等待最新的非農就業數據發布，提供進一步指引，主導外資後續動向，並決定新台幣升貶，預料短線不脫小區間整理格局。