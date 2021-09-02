投資人在9月第一個交易日再度追捧科技股，以及最新公布的民間就業數據支持聯準會「鴿派」的貨幣政策，周三美股那斯達克指數再創歷史收盤新高，標普500指數微升，但未能改寫新高記錄。

周三收盤，道瓊工業指數跌48.2點或0.14%，為35,312.53點。標普500指數收漲1.41點或0.03%，為4,524.09點。那斯達克指數漲50.15點或0.33%，收在15,309.38點，盤中一度漲0.8%。

美股三大指數近來頻頻改寫歷史高點，標普500指數更已連漲了7個月，這都是因為投資人將新冠疫情升高的風險拋諸腦後，並憧憬聯準會將持續保持其鴿派的政策立場。每一項新數據出爐，投資人都會以這項數據是否將促使聯準會提前縮減購債規模的角度來衡量。

美國人力資源服務機構ADP公布，8月民間新增就業為37.4萬人，遠不及市場預期的新增61.3萬人。

周三公布的另一組數據顯示，在強勁的訂單驅動下，美國8月製造業活動意外成長，惟就業分項指數跌至9個月新低。

受益於低利率環境的科技股上揚。蘋果收漲0.45%，為152.51美元，創下收盤次高記錄，盤中一度勁揚2%，改寫盤中歷史新高。

臉書漲0.70%、亞馬遜漲0.24%、谷歌母公司Alphabet漲0.36%。

標普500指數11大類股漲跌互見，公用事業股和地產股等類債券（bond-proxy）或具防禦概念的族群表現最佳。公用事業股收漲1.31%，地產股漲1.69%。

原油價格持平，但能源股連跌第3天，終場下挫1.51%，跌幅最大，其次為金融股收跌0.62%和材料股跌0.59%。

石油輸出國組織（OPEC）和其減產盟友維持現行逐步增產的政策不變，而颶風艾達對美國能源基礎設施造成的破壞則尚未完全顯現。

RMB Capital共同投資長Chris Graff表示，受新冠疫情影響，經濟復甦陷入震盪，人們將尋找最具未來成長潛力的類股。

美國將在周五公布備受關注的非農就業報告，但RMB Capital共同投資長Chris Graff表示，更重要的是下周公布的職缺報告，以及之後公布的消費者物價指數（CPI）。未來幾周會有許多就業和通膨的相關消息，或將改變投資人對縮表和利率的預期。

PBF Energy股價暴跌6.8%，本周以來已經跌逾11%。受颶風艾達侵襲影響，該公司在路易斯安那州日產19萬桶原油的煉油廠已陷入電力中斷。

太陽能股Sunrun大漲逾6%，摩根大通看好該公司股價將反彈再漲漲90%。

Zoom Video繼周二暴跌16%後，周三反彈小漲0.47%，方舟投資公司執行長伍德（Cathie Wood）透露已逢低買進近20萬股的發言，為其股價帶來提振。