美國支持的阿富汗政府垮台，共和黨怒轟拜登政府難辭其咎。前總統川普宣稱，現在「該是拜登帶著不光彩下台的時候了」，川普甚至嘲諷，拜登辭職也不算什麼大事，因為「一開始他就不是合法當選。」

川普連發兩段聲明狂譙拜登，對阿富汗的所作所為「堪比傳奇」，將成為美國史上最大挫敗之一。他說，不光是因為拜登放任阿富汗發生這種事，還有新冠確診病例激增、美墨邊境災難、能源獨立遭破壞，加上經濟陷入災難。

川普任內的國務卿蓬佩奧也補刀說，如果他還在任，加上川普這個三軍總司令當家，塔利班就會清楚，對抗美國將付出真正代價，去年遭美軍以無人機擊殺的伊朗革命衛隊指揮官蘇萊馬尼就領教過。

不過，拜登的撤軍計畫，是延續川普時期的提案。川普政府在2020年2月與塔利班談判達成協議，因此為美軍撤離阿國設定時間表，以換取塔利班結束對美國人的攻擊行動，並與阿富汗政府進行談判。