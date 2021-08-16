Delta變種病毒來勢洶洶，澳洲16日確診案例創新高，意味著封城令可能延長至第四季，第三季經濟將跌入緊縮，恐陷入疫情爆發以來第二次經濟衰退。在此同時，澳洲警方在雪梨街頭設置路障，強制實施封鎖措施，以防止疫情蔓延。

澳洲人口最多的新南威爾斯省16日新增478起確診病例，寫下自疫情爆發以來單日新高紀錄，刷新14日的前次新高466起。新省16日死亡案例達7例。

新南威爾斯省實施封鎖令已有數月，但疫情一直壓不下來，封城最初由雪梨東部郊區開始，如今範圍已經涵蓋全省。雪梨封城目前已進入第8周。

即便如此，澳洲央行持續看淡封城對經濟的衝擊，預期第三季經濟僅會緊縮1％。不過RBC資本市場16日大砍澳洲經濟成長預測，以反映封鎖令帶來的影響。該機構同時表示，澳洲央行嚴重低估封鎖令造成的經濟風險。

RBC資本市場預期澳洲第三季國內生產毛額（GDP）可能緊縮2.4％，縮幅較先前預估的1.2％調升一倍。預估2021年全年經濟成長率為3.4％，遠遠低於前次預期的擴張4.4％。

新南威爾斯省省長貝莉吉克蓮恩（Gladys Berejiklian）表示，16日的死亡案例中，有2例施打兩劑疫苗的第一劑，其餘案例並未接種疫苗。

澳洲16歲以上民眾大約只有26％完成疫苗注射，接種率為富裕國家中最低。澳洲大型城市雪梨與墨爾本正與第三波疫情苦戰，兩大城市與首都坎培拉皆宣布封城防疫。

墨爾本16日新增22起確診案例，坎培拉增加19例。墨爾本所在的維多利亞省封鎖令原本19日到期，如今延長至9月2日，並實施宵禁。坎培拉封城計畫亦延長至9月2日。

澳洲軍方與警方在雪梨街頭設置路障，限制人民移動，加強實施封鎖措施，致力防止病毒擴散。