國發會今天邀金管會、財政部開會，討論當沖降稅是否延長。據了解，會中對延長實施降稅已有共識，但延長期間、稅率是否調整等仍未定案，擬朝延長2年或3年討論，8月底前會再向行政院報告、整合意見後拍板。

當沖證交稅稅率減半優惠將於年底到期，是否應延長實施，引發熱議。行政院政務委員、國發會主委龔明鑫今天中午邀金管會、財政部共同討論。金管會建議當沖降稅再延5年，財政部則希望優惠不再延長，或是延長實施但僅2年，並建議考慮調整優惠稅率，以符合財政紀律。

據悉，延長當沖降稅已在會中達成共識，不過，對延長期間、稅率調整等細節仍各有立場，因此整體方案尚未完全定案，因此還要再向行政院報告，預估8月底前會再次召開會議確定執行細節，確定方案；延長期限可能在2年或3年做討論。

當沖證交稅稅率減半優惠將於年底到期，若要延長，相關部會得加緊腳步，趕在9月即將開議的立法院新會期中推動「證券交易稅條例」修法；後續等延長方案具體成形後，財政部會正式把法案送至行政院審查，院會拍板後，再送入立法院、啟動修法。

會中也提及，當沖占比一路攀升是否會引發相關風險，或出現有年輕人因不了解風險投入當沖慘賠的現象，金管會應思考配套作法；對此，金管會已請證交所盡快研議強化方案，加強券商的事前風險控管機制。