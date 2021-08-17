網友流傳，在彰化超速不怕被拍，因為大多數測速照相都是「裝假」的。彰化警方證實，礙於預算，全縣64支測速照相桿中，只有34支設有主機，不過，主機位置隨時會變換，去年罰款超過9千萬元，呼籲用路人千萬別心存僥倖。

彰化縣警局在全縣裝設有64支固定測速照相桿，其中有34支設有照相主機，有17支具有雙向拍照功能，以彰化市11支為最多，其中139線有「死亡彎道」之稱，彎道多、死亡車禍多，設有3處固定式測速照相機。

據ETtoday新聞雲報導，縣警局交通隊長林世明指出，雖然僅一半的測速桿裝設主機，但為了防止違規，採用不定期方式更動，去年全縣總取締件數，共開出55990件違規超速罰單，以汽車超速基本罰1600元計算，總計高達8958萬餘元，一旦加上超速累進，款項將超過9000萬元。

其中「搶錢王」是台74甲線東外環2.2公里處的測速桿，具有轉向功能，可隨時變換照北向或南向，去年取締1萬6943件，是彰化縣3連霸「桿王」。

縣警局特別提醒駕駛人遵守行車速限，不要心存僥倖，保持安全行車才是回家的唯一道路。