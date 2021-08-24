為庇護來台香港人而開設的「保護傘」餐廳，遭李昭信、莫凡等人共謀潑灑雞屎穢物，並潑到店長害得結膜炎。李等人雖承認潑屎事實，但辯稱沒有傷人動機，台北地院審結，24日依3人以上共同犯傷害罪，判李昭信6月徒刑，沒收3萬餘元犯罪所得，另判莫凡、李昭慶、江啟榮3人4月徒刑，沒收莫凡1萬5000元犯罪所得，4人刑期均得易科罰金，可上訴。

檢方調查，大陸金主為使「保護傘」餐廳在台無法營業，指示在台男子陳彥霖找人滋事；去年9月底，陳聯絡友人李昭信去餐廳勘查，陳10月6日付3萬元給李。8日晚間李再赴餐廳勘查，陳指示潑糞，李透過哥哥李昭慶、表哥江啟榮教唆莫凡執行。

莫凡同年月15日先至餐廳勘查，並自備蟑螂腳佯稱餐點不潔，隔日由李氏兄弟撿拾雞毛、雞骨、內臟、排泄物等穢物水桶交給莫凡，4人當天中午前往餐廳，2人喬裝顧客持手機錄影，1人在外把風，莫凡並將穢物往餐廳廚房潑灑，店長被潑到眼睛。

莫凡除了傷害部分不認罪，辯稱不是故意要傷害店長，強調只構成過失傷害罪，其餘毀損等罪均承認。而受傷的周姓女老闆則無調解意願，希望法官依法審判。至於陳彥霖仍在逃，由檢方另案通緝中。