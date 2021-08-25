大陸國務院辦公廳於24日發布《關於同意建立扶持個體工商戶發展部際聯席會議制度的函》（下稱函件）。北京青年報微信公眾號「政知見」報導，這是大陸國務院支持個體工商戶發展的最新一個舉動。

個體工商戶，是公民以自然人身份開展經營活動的市場主體形式。到2021年4月底，大陸全國登記在冊的個體工商戶達9586.4萬戶，佔大陸各類市場主體總量的三分之二。

大陸國務院此次成立的「扶持個體工商戶發展部際聯席會議」的主要職責就是：1.貫徹落實中共中央、國務院關於扶持個體工商戶發展的決策部署，研究並推進實施扶持個體工商戶發展的重大政策措施；2.加強部門協作，統籌協調扶持個體工商戶發展工作中的重大事項，研究解決重點難點問題；3.指導督促各地區各有關部門抓好扶持個體工商戶發展任務落實，總結推廣經驗做法；4.完成黨中央、國務院交辦的其他事項。

函件指出，扶持個體工商戶發展部際聯席會議由大陸市場監管總局、國家發展改革委、工業和信息化部、司法部、財政部、人力資源社會保障部、住房城鄉建設部、交通運輸部、商務部、人民銀行、稅務總局、銀保監會等12個部門組成，市場監管總局為牽頭單位。

函件披露，部際聯席會議的召集人是市場監管總局局長張工。大陸國家市場監督管理總局是國務院直屬機構，為正部級，職責包括負責市場綜合監督管理；負責市場主體統一登記註冊；負責組織和指導市場監管綜合執法工作；負責反壟斷統一執法等。副召集人是市場監管總局副局長熊茂平。

據報導，在部際聯席會議成立之前，一些針對措施已經開始進行了。大陸國務院總理李克強5月26日主持召開國務院常務會議時提到，要多措並舉幫助小微企業、個體工商戶應對上游原材料漲價影響；深入推進反壟斷、反不正當競爭執法，依法查處具有優勢地位的企業為搶佔市場份額惡意補貼、低價傾銷等行為。

大陸國家市場監督管理總局價格監督檢查和反不正當競爭局負責人陳志江6月時對外表示，近年來，一些平台企業利用資本、數據和技術的優勢進行無序擴張，嚴重損害了中小微企業和個體工商戶合法權益，擠壓了他們生存和發展空間，同時利用其優勢和壟斷地位亂收費、高收費、變相收費、附加不合理交易條件，這些不正當價格行為也非常普遍，不斷蠶食中小微企業和個體工商戶的利潤空間。

對此，國家市場監督管理總局副局長熊茂平說，市場監管總局將「加強和改進反壟斷監管執法，全面落實公平競爭審查制度，努力建設各類市場主體平等使用資源要素，公開公平公正參與競爭，同等受到法律保護的制度環境和市場環境，全力支持小微企業和個體工商戶的發展」。

熊茂平6月1日曾提到，個體工商戶的困難主要表現在「成本壓力普遍加大」「招工難用工成本增加」「獲取貸款比較難」「政策落實和服務體系還有待進一步加強」「市場公平競爭環境還有待進一步完善」等。

熊茂平說，房租高、原材料價格上漲，目前成為影響個體工商戶經營的主要因素。年輕人覺得到個體工商戶工作既辛苦也缺少穩定的保障，導致個體工商戶招工難，留住人更難。而「部分平台電商變相實施二選一（阿里巴巴），也擠壓了個體工商戶的生存空間，限制了經營者的正當權利。」

個體工商戶的背後，關係著大陸民眾的就業。自去年疫情以來，大陸中央和地方多次表態，要支持廣大個體工商戶，幫助渡過難關。

2020年7月，大陸國家主席習近平在企業家座談會上曾特別提到個體工商戶。習近平說，「我國有8200多萬個體工商戶（去2020年數據），帶動就業人口超過2億，是數量最多的市場主體，是群眾生活最直接的服務者，當前面臨的實際困難也最多。要積極幫助個體工商戶解決租金、稅費、社保、融資等方面難題，提供更直接更有效的政策幫扶。」