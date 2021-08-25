受到墨西哥灣石油鑽井平台火災的影響，以及中國控制住新冠疫情反彈的提振下，令油價出現連2漲的態勢。然而這也誘發市場投機賣壓的氛圍，使得盤中油價出現微幅回落的跡象；周三(8/25)截至台北時間上午10點50分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-10月輕質原油期貨下跌0.42美元，報每桶67.12美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.12美元，報每桶70.93美元。(商品行情網)