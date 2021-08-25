《國際油價》原油亞洲電子盤回落 11:102021/08/25 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到墨西哥灣石油鑽井平台火災的影響，以及中國控制住新冠疫情反彈的提振下，令油價出現連2漲的態勢。然而這也誘發市場投機賣壓的氛圍，使得盤中油價出現微幅回落的跡象；周三(8/25)截至台北時間上午10點50分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-10月輕質原油期貨下跌0.42美元，報每桶67.12美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.12美元，報每桶70.93美元。(商品行情網) 《期貨》9月台指偕金融期開高 電子期開低 《商情》美元反彈 黃金亞洲電子盤失守1800美元 #油價 #出現 #報每桶 #回落 #國際油價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》美Fed主席談話前 歐股淡定 10:022021/08/25 財經 電金發威 台股收復16,800點 04:102021/08/25 財經要聞 《國際政治》3.5兆美元預算藍圖 美眾議院表決通過 09:452021/08/25 財經 《商情》需求回溫 亞洲天膠續漲 10:192021/08/25 財經 「團結一致、再創榮耀」 國際獅子會300-C1區捐血接力開跑 08:512021/08/25 生活 《國際油價》墨灣平台火災 原油期貨連2漲 09:452021/08/25 財經 《商情》料供過於求 拖累大馬棕櫚油回落 09:452021/08/25 財經 《商情》需求改善 大豆創近兩個月單日漲幅 10:362021/08/25 財經 人民幣中間價創逾一周新高 10:292021/08/25 財經 《國際經濟》CBI：英國8月零售銷售 近7年最大增幅 10:532021/08/25 財經 2021年雙向波動較明顯 經濟放緩 人民幣恐承壓 04:102021/08/25 全球財經 財經熱門新聞 凱基哥被幹掉 長榮、陽明隔日沖黑手抓到了 - 財經 東洋代理輝瑞BNT疫苗 林全：看緣份 - 財經 - 工商 《熱門族群》高端傳死亡案例急滅火 供應鏈安啦 - 財經 - 時報資訊 「麟洋配悠遊卡」驚傳觸法！土銀呼籲：麟洋經紀人吳宜倫要站在保護麟洋的立場 - 財經 - 工商 手上110張友達慘賠死也不賣 他自爆原因跟這檔虧百萬有關 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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