雖然隔夜美股標普500指數和那斯達克指數再創收盤新高，以及在華爾街上市的中概股飆漲，但香港股市在連日大漲後回檔休息，周三恆生指數開高走低，目前下跌0.51%，報25596.78點，在26000點大關前受阻。國企股跌0.54%，報9049.38點。

恆生科技股指數開漲2.5%，目前漲幅收斂至0.65%。

騰訊前一日大漲近9%，早盤開漲逾4%，目前反跌0.38%。

阿里巴巴開漲2.6%，現跌0.8%。

美團現漲1.17%，稍早前一度飆升逾6%。

有Ark Investment創始人、有「科技股女股神」之稱的伍德（Cathie Wood）重新入手中概股，京東系全面上揚，京東集團目前漲4%，稍早前一度飆升逾9%。京東健康目前漲7.76%。京東物流漲4.5%。

阿里健康漲4.8%，稍早前一度大漲12%，在藍籌股中表現最佳。

安踏雖然獲利報喜，但遭部分券商調降目標價，目前股價下挫6.3%，稍早前跌近8%，在藍籌中表現最差。

教育股持續反彈，新東方大漲14%。