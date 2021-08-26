歐洲央行(ECB)首席經濟學家連恩(Philip Lane)周三指出，新冠傳染並對歐元區經濟的影響有限，歐元區經濟今年和明年仍維持強勁成長。

Delta病毒的全球蔓延，全球股市在上周遭到拋售，擔心更具傳染力的病毒將阻礙全球經濟復甦。連恩樂觀認為，疫苗接種行動和增強的公共衛生系統，將讓歐洲免除病毒壓力；而其他國家的醫療系統可能重新面臨考驗。

目前歐元區有三分之二的居民已接受至少一劑的疫苗，而大部分的國家都維持了一定程度的公衛措施，包括社交隔離規定。這種韌性，加上第二季整體優於預期的表現，讓歐元區經濟成長仍處於ECB在六月發布經濟預測時的軌道上。

ECB當時預測今年經濟成長4.6%，明年成長4.7%。

連恩指出，「我們距離六月的預測不遠，這是合理的、相當平衡的前景」。

關於ECB部分政策制定者已經提出，要討論ECB如何結束其1.85兆歐元的傳染病緊急購買計畫(PEPP)，連恩則不以為然，稱該方案最早將在明年三月結束，現在討論，為時太早。

連恩補充表示，即使到那時候，通膨仍將低於ECB的2%目標，ECB將不得不透過另一個計畫，來維持一些資產購買計畫。所以不管PEPP何時結束，這並不代表ECB在寬鬆角色上的結束。

連恩認為，ECB已經知道在明年三月前，ECB的工作就是維持有利的融資環境，因此還有時間在秋季觀察和決定接下來會發生什麼；因此九月的ECB政策會議不會去討論購債腳步。

連恩表示，任何政策都是漸進的，政策制定者已經同意在3月之前提供「有利的融資條件」，這表明，購買量將保持在歷史高位。