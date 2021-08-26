藍營今日質疑離岸風電進度延後、躉購價格過高。民進黨立院黨團幹事長劉世芳今日於記者會回應，不希望特定政黨為特定廠商開脫，無台灣能源政策要朝多元發展。綠委洪申翰表示，藍營從綠能到火力發電，全部都罵一輪，什麼都擋，最後再來批評缺電，這並不公道。

洪申翰指出，目前風電進度確實延後，但主因是原本2020年有一批風電裝備要設置好，可是卻碰到疫情，導致原本要來的國外設備及國外技術人員無法到位。

洪申翰說，沒有人可以預料到有疫情，現在藍營拿這件事來批評，不知道有何居心。若要照原本的邊境進出的模式，若因此導致防疫破口，誰能承擔？

洪申翰表示，藍營批評風電躉購價格每度5.8元價格高昂，但5.8元的電量只佔2025年「非核家園計畫」前要併網電力的1GW而已。另有2.6GW的價格只要平均價格每度2.5元，但藍營卻隻字不提，根本是別有居心。

洪申翰指出，再生能源的發展本來就是前高後低，現在的5.8元只是一開始的價格，剛開始發展，成本確實會比較高，這都可以解釋。藍營不該用汙衊的方式，隱射政府都在亂花錢。

洪申翰說，過去馬政府把綠能當丑角，2018年時藍營中部的地方首長不斷唱衰阻撓，但歷史已經證明民進黨推動綠能是正確的。現在世界大國、高科技產業都在採購風電，若不是2016年蔡總統大刀闊斧要發展綠能，現在的企業要如何買綠能？

洪申翰表示，國民黨從綠能到傳統火力發電，通通罵一輪，什麼都擋，最後再來罵缺電，這是扭曲、別有居心的作法，請國民黨別再當能源轉型的殺手。