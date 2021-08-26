路透社26日指出，除了2020年比較基期低以外，消費者支出反彈下，預估印度上季GDP(經濟成長率)可望出現有史以來最高。

經路透社調查，印度4到6月這3個月GDP可望飆升20%締新猷，但略低於印度央行21.4%的預測值。不過，其餘經濟專家學者的GDP預估範圍從10.5%到31.6%都有，表示真正數值成長性波動範圍很大。

至於2020年同期則是衰退24.4%，曾創下歷史最差紀錄。

印度因受到第2波新冠病毒無情攻擊，4月下旬到6月初再度實行嚴格封城措施。但這次與2020年那次全印大封鎖的不同點為，這次雖然嚴格但比較有彈性，因此也會印度民眾留下更多可以消費空間。同時，對經濟殺傷力也小很多。

英國第二大銀行巴克萊認為，印度第2波疫情迫使景氣復甦中斷，但對經濟來說，負面影響性卻低於預估。

新加坡星展銀行表示，抗疫相關成本雖很高，但不如第1波嚴重，商業活動恢復的更快。

一個月前路透曾做過預測，印度4月至6月的GDP估增19.8%。不過，新變種病毒株還是最大的威脅。

調研機構ICRA指出，景氣復甦還是有變數，現在需注意的風險是第3波疫情，因為印度新冠疫苗接種速度過慢，到時候就算挨了針也沒用，因為已經無法對付再度變種的新冠病毒。