衛生局已立即偕同衛福部疾病管制署及國家衛生研究院專家學者前往個案住家及附近高風險場所調查評估。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天再新增1例日本腦炎，新營區1名50餘歲男性8月18日晚間出現發燒、意識改變症狀，送醫檢查發現疑似腦膜炎，8月26日通報日本腦炎鑑別診斷，9月1日經衛福部疾病管制署綜合研判陽性，目前住院治療中，這也是台南今年第5例日本腦炎。

台南市衛生局調查，個案近期無國內外旅遊史，平日活動地點僅住家及工作地，居住地附近2公里範圍內有豬舍及水稻田等高風險環境，研判於上述地點附近感染可能性較高。

衛生局已立即偕同衛福部疾病管制署及國家衛生研究院專家學者前往個案住家及附近高風險場所進行調查評估及掛燈防治，並請環保局清潔區隊人員針對上述地點加強環境清消。

衛生局也同時籲請鄰近豬舍加強防蚊滅蚊措施及適齡豬隻之疫苗施打，豬舍周遭環境亦應注意環境整潔，清除廢棄容器，降低病媒蚊孳生風險，衛生所也加強鄰近居民衛教宣導，提醒民眾做好自身防蚊措施，按時攜帶家中年滿15個月以上幼兒至各區衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗。

依據疾管署監測資料顯示，台灣日本腦炎病例主要發生於5至10月，6、7月為流行高峰，主要傳播日本腦炎病媒蚊為三斑家蚊、環蚊家蚊和白頭家蚊，病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，豬隻為病毒最主要增幅宿主。

衛生局長許以霖提醒，居所或工作場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應加強自身防蚊措施，未曾接種或接種史不明之成人，亦建議自費接種日本腦炎疫苗。