新北板橋某幼兒園爆發群聚，累計15人染疫，新北昨晚緊急召開高層應變會議，除提高至強化二級警戒，也宣布板橋區某附幼停課14天，某國小全校預防性停課3天。其他3校共5班、一個托育中心預防性停課。

中央流行中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增12例COVID-19確定病例，分別為8例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。指揮官陳時中表示，其中，幼兒園新增5例，3名家長，2名幼兒園小朋友，其中一人是幼兒園學童一歲的妹妹，幼兒園群聚累積15人確診。

陳時中表示新北市採取一些措施，加強二級，與桃園管理的方式一樣，對於小學也有預防性停課，疫情調查持續進行中。

對於新北市宣佈升級，中央會不會也要考慮升級，陳時中表示，目前沒有要升級，新北市的疫情沒有控制住，當然是有這樣的考慮但這是假設的情況，目前是要把疫情調查做好，

陳時中表示，幼兒園群聚，共匡列411人，共有362人居家隔離，49人自主健康管理。確實幼兒園人數比較多，但新北市也曾經一天十三例，是一個家庭的群聚，控制不要外擴才是我們關心的，過去的標準是參考值。