環球網報導，圍繞日本是否應具備對敵基地攻擊能力，日本政府2020年12月的內閣會議中沒有得出結論，就此，日本右翼政客、防衛大臣岸信夫7日宣稱，「當前日本安保環境愈加嚴峻，日本沒有時間猶豫」。

日本《每日新聞》今天（7日）刊載了岸信夫的訪談內容。岸信夫在訪談中宣稱，「日本政府迄今為止一直在致力於整備彈道導彈攔截系統，增強防衛與迎擊能力，但是僅僅增強迎擊能力是否足以保護日本國民存疑」，圍繞日本是否應具備對敵基地攻擊能力，日本政府正在進行進一步探討」。

岸信夫聲稱，雖然不能保證在2021年末舉行的日美「2＋2」防長外長會議中圍繞對敵基地攻擊能力得出具體結論，但「當前日本安保環境愈加嚴峻，我不認為日本有時間猶豫」。

針對日本安保環境，岸信夫稱，中國2021年的國防預算為日本的約4倍，擁有第4、第5代戰鬥機和現代化海軍力量，「是日本安保環境的強大隱患」。因此，日本的年度國防預算將不拘泥於小於日本國內生產總值（GDP）1％的限制，為了應對日本安保環境愈加嚴峻，防衛省將繼續申請增加預算，以增強「防衛能力」。

此外，岸信夫還宣稱，「日本與台灣的物理距離十分接近，對日本來說，台灣發生的事情不是與自己無關的事。台灣與日本共享自由、民主等普世價值，是日本重要的盟友，台灣局勢的穩定對日本安全保障，乃至於國際社會的和平穩定都很重要」。

圍繞日本增強所謂的「防衛能力」，岸信夫宣稱，「最重要的事情是面對現實」，並引用2021年度《防衛白皮書》內容聲稱，隨著經濟增長，中國的軍事實力增強，在東海、南海、台灣地區的軍事活動越發頻繁。現在中美的軍事實力均衡出現變化，很可能給印度洋-太平洋地區的和平與穩定帶來影響。

日本防衛省8月16日首次發佈面向中小學生的兒童版《防衛白皮書》，其中包括就中國軍力發展、釣魚島、南海問題對中國進行指責的內容。日本防衛大臣岸信夫曾宣稱，必須讓擔負國家未來的孩子們也能夠理解和支持日本國防。

日本軍國主義對外侵略期間，曾有利用《教育敕語》等向少年兒童灌輸軍國主義思想，煽動戰爭狂熱的危險行徑。之前日本媒體曾經報導稱，日方試圖恢復二戰前的教育理念和對學生引入二戰時士兵訓練科目。

針對此事，中國外交部發言人趙立堅8月27日在記者會上表示，此前對於日方發佈《防衛白皮書》，中方已經表明嚴正立場。再次強調中方堅決反對日方無理指責中國正常的國防建設，對中方正當海洋活動說三道四，渲染所謂「中國威脅」。

趙立堅說，日方刻意發佈兒童版《防衛白皮書》，其中沿襲抹黑指責中國的陳詞濫調，中方對此表示堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。日方面向未成年人突出外來威脅並煽動對立，這完全不具建設性。日方應切實正視和反省歷史，深刻汲取歷史教訓，不要採取錯誤做法誤導本國國民，尤其是下一代。