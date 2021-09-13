西非國家幾內亞日前發生政變，各國領袖施壓新成立的軍政府盡快恢復文人統治，反而是幾內亞民眾受夠了總統顧德過去數十年統治，起碼目前為止是傾向支持軍政府的。

特種部隊領袖中校頓波雅（Mamady Doumbouya）5日奪權並拘捕83歲的總統顧德（Alpha Conde），接著於10日在首都康納克立（Conakry）會見區域領袖。

法新社報導，35歲司機馬馬杜．狄亞洛（Mamadou Douma Diallo）表示，顧德被推翻讓他大為訝異又欣喜若狂。他希望未來的日子能更美好，也懇求外界支持軍方，最起碼目前是這樣。

馬馬杜．狄亞洛說：「我們希望頓波雅能扭轉幾內亞。」他說，在顧德領導下，人民受苦受難的情形相當普遍。

40歲飯店警衛阿馬杜．狄亞洛（Amadou Diallo）對此表達認同，說顧德政府之下生活環境困苦，米、油和燃料價格僅漲不跌。

他說：「幾內亞什麼都有，人民卻一無所有。」

根據世界銀行（World Bank）資料，幾內亞擁有豐饒的礦產和水資源，但全國卻有逾43%人口生活在貧窮之中。

這個月的政變是幾內亞1958年脫離法國獨立以來的第3場政變，雖然有人為此感到欣喜，但10日結束10個月流亡生涯返國的反對派領袖塞盧．狄亞洛（Cellou Dalein Diallo）和托赫（Sidya Toure）表示，訴諸軍事干預是最後的可能手段。

兩人都沒有堅持舉行選舉的時間表，不過塞盧．狄亞洛表示選舉應該及早舉行。

軍政府昨天晚間宣布將於14日展開磋商，討論他們先前承諾過的「包容性與和平的過渡」。