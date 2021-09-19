中天綜合台《小明星大跟班》明（20日）晚10點播出「一樣工作兩樣情，為什麼你這麼爽我這麼苦」？邀請小馬、惟毅、哈孝遠等外景主持人來暢聊出外景的經驗。

惟毅分享曾到黎巴嫩拍攝外景時就遇到戰爭。他描述當時製作單位早在半年前就申請拍攝許可證，但出發前11天，黎巴嫩總理竟遭到暗殺。他表示：「本來要在一個很古老的港口城鎮拍攝，機器才剛架起來都還沒開始拍，就有兩個荷槍實彈的軍人過來，問我們要幹嘛，我們就把拍攝許可證給他看，他就說這是上個政府的，他們不承認。」

這情形連當地導遊都臉色大變，要他們趕緊回飯店收拾行李，沒想到約莫1小時，越來越多戰車聚集到飯店門口，突然間就看到導遊慌張地衝進房門，拉著他們驅車逃離到別座城市，並表示剛剛若被抓，應該真的會被關，這段猶如電影般的情節讓全場震驚。《小明星大跟班》每周一至週五晚10點在中天綜合台播出。