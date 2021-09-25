孟晚舟獲釋返抵大陸深圳 下機哽咽發表感言

華為前財務長孟晚舟在北京時間25日凌晨獲釋，在加拿大當地時間下午4點左右搭機回到中國深圳。她所搭乘的班機CA552在北京時間9點49分左右正式降落深圳寶安機場，並且在停機坪發表簡短談話。

央視直播報導，在孟晚舟所搭乘的包機抵達深圳時，塔台向班機暖心喊話，表示「祖國永遠是你最強大的依靠」。央視記者劉峰報導，中國駐加拿大大使叢培武也在同班機上，陪同孟晚舟歸國。而且她所搭乘的班機上有明顯的中國大陸國旗塗裝，在她邁出飛機艙門之際，就能感受到國旗（國家）對她的守護。

央視請來的評論員指出，孟晚舟遭到拘禁，是一起政治迫害事件。而她能獲釋，則是「一場靠鬥爭贏得的重大勝利」，評論員指出這並不意味著鬥爭已經結束，而是鬥爭腳步仍要一步一步往前走。

在停機坪現場，有約一百位民眾前來迎接，佩戴著N95口罩，手中都揮舞著國旗，並拉起「歡迎孟晚舟女士回家」的橫幅布條，而其中包含多位華為員工。劉峰指出，華為董事長梁華向他分享，孟晚舟回國讓全體華為人來說都很激動。而華為身為一家民營企業，仍舊面臨著打壓與封鎖，會繼續踏實做事，要將科技自主權牢牢掌握在手中。

在良好的防疫距離下，孟晚舟也在停機坪的一處發表睽違1028天後回到中國的感想。孟晚舟在飛機在滑行期間，已揮手向機外民眾致意，展現了對於返回中國的喜悅與期待。在艙門開啟之際，現場迎接民眾發出了歡呼聲，且先由防疫人員與海關進行查驗工作。

孟晚舟步出飛機後，先是向在場迎接的民眾揮手致意許久後，才步下登機梯。之後先有工作人員向他獻花致意，他在抵達發言位置時也向迎接的人們深深一鞠躬。

孟晚舟身著大紅色的衣服，發表感言，發首先向在場迎接的人民致意，表示「煩勞各位深夜在機場等候，我終於回家了。經過一千多天的煎熬，我終於回到祖國的懷抱。異國他鄉的漫長等待，充滿了掙扎和煎熬，但當我走下旋梯（登機梯）雙腳落地的那一刻，家鄉的溫度讓我心潮彭湃、難以言表。『祖國我回來了』（哽咽）。

感謝偉大的祖國和人民、感謝黨和政府的關懷，感謝所有關注和關心我的人。作為一位普通的中國公民，遭遇這樣的困境，滯留異國他鄉三年，我無時無刻不感受到黨、祖國，還有人民關愛與溫暖。習主席關心我們每一位中國公民的安危，同樣也把我的事情掛在心上，讓我深受感動。我也感謝在這個過程中，所有相關部門對我的鼎力支持和幫助，他們堅定地為維護了中國企業和中國公民的正當權益。

回首三年，我更加明白，個人命運、企業命運，和國家的命運，是十指相連。祖國是我們最堅強的後盾，只有祖國的繁榮昌盛，企業才能穩健發展，人民才能幸福安康。作為一名普通的中國人，我以祖國為傲；作為一位奮鬥的華為人，我以華為為傲。艱難方顯勇毅、磨礪始得玉成。所有的挫折與困難感激與感動，堅守與擔當，都將化作我們前進的動力，和拚搏的勇氣。我們堅決擁護以習主席為核心的黨中央，忠於自己的國家。熱愛自己的事業。在政府的管理規則下，努力發展好企業。為國家為社會多做貢獻，國慶即將來臨，提前祝祖國母親：生日快樂。

我想說，有五星紅旗的地方，就有信念的燈塔。如果信念有顏色，那一定是中國紅。在此感謝大家。因為我還要作防疫隔離，所以在此祝願大家，國慶快樂。」

孟晚舟在機場停機坪的發言，引用了中國國家主席習近平在今年新年元旦的新年賀詞主題「艱難方顯勇毅，磨礪始得玉成。」表達了對於中國政府在斡旋她能成功獲釋的過程中努力的感謝。發言中七次提到祖國，不難看出終於能回國後的喜悅。

深圳寶安機場大螢幕打出歡迎孟晚舟回家的字樣。（圖／路透）

深圳機場自己想要迎接孟晚舟的民眾，還準備了紅布條。（圖／路透）

深圳機場自己想要迎接孟晚舟的民眾。（圖／美聯社）

央視直播了孟晚舟班機抵台深圳寶安機場的實況，最高在線人數逼近6百萬。在發表感言之後，因當前仍在新冠肺炎防疫期間，孟晚舟已在發表感言前，由防疫人員進入飛機機艙內接受核酸檢測，並且稍後就會前往隔離點進行隔離。