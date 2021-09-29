在華為前財務長孟晚舟於25日獲釋後，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在週二首度提及與華為相關的議題。他於記者會中公開說明，將會在數周內決定是否禁用華為5G設備。

據了解，加拿大與其安全機構持續都在研究是否要在華為的設備，因為華為不僅推出下一代5G技術，也持續擴大其設備的用途，包含自動駕駛汽車、醫療設備等領域。在2020年6月，加拿大三個主要電信商中，就有兩家與其他5G設備商達成合作，包含Bell Canada選定與愛立信（Ericsson）合作，而Telus Corp.選擇與Erisccon與Nokia合作。

杜魯道在記者會中說明，「實際上已經看到許多加拿大電信公司，都開始將華為設備從他們的服務中移除，並且研擬在沒有華為涉入的情況下持續發展前進。他進一步說明「將會在未來持續權衡不同的選擇，並且在未來幾周之內公布（是否禁用華為5G）決定。」

加拿大方面在2018年12月，應美國的引渡要求在溫哥華逮捕了孟晚舟。在幾天之後，中國逮捕了加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人史佩弗（Michael Spavor）。中國之所以逮捕這兩位加拿大人，普遍被認為是針對加拿大逮捕孟晚舟的報復；而在孟晚舟與美國的聯邦檢察官達成協議後，已獲得緩起訴，並且在25日獲得釋放後返回中國。隨後，中國在週五釋放了康明凱及史佩弗。

針對中國逮捕康明凱及史佩弗，《美聯社》評論多國都認為是人質政治；而中國方面則是認為加拿大對於華為以及孟晚舟的指控，是為了阻礙中國經濟與科技上的發展。

華為是全球最大的電話與互聯網網路設備供應商，但美國一直以來都指控華為被中國及其安全部門用於進行間諜活動，不過華為已經否認了相關指控。美方持續的敦促各國可以將華為設備排除在下一代無線網路（5G）的發展之外，當前美國和澳洲都已經禁用華為設備。根據《路透社》報導，共享情報的五眼聯盟中，除了加拿大的其他成員都已經決定封殺華為產品（五眼聯盟包含美國、加拿大、澳洲、英國以及紐西蘭）。

《路透社》指出，根據可靠消息來源，事實上加拿大已經封殺了華為，但是先前不公開明說，就是為了擔心會影響康明凱及史佩弗獲釋。該媒體認為，加拿大新政府上任之前，不太可能做出有關決定。杜魯道以及新內閣預計會在10月宣誓就職，但是尚未確定日期。