國民黨主席選舉今日將進行投票，黨主席候選人張亞中（見圖）上午前往投票所投票。（趙雙傑攝）

張亞中上午到景美集應廟大禮堂完成投票。（趙婉淳攝）

國民黨主席選舉今日將進行投票，不少黨員前往投票所投票，選出自己心中的人選。（趙雙傑攝）

張亞中完成投票：投票率愈高 反映黨員期盼國民黨巨大改變

國民黨主席選舉今天投票，不少長者拄著拐杖、坐著輪椅到場投票，預料投票率將衝高。候選人張亞中上午完成投票，會後受訪時說，投票率高代表黨員對黨的熱情，反映黨員希望國民黨巨大改變，是一件非常好的事情，有別於以往的大風吹，他強調，黨內競爭是好事，選後一定要團結，一起對抗禍國殃民的民進黨。

被問到與對手朱立倫差距小，張亞中說，他不用和朱立倫比較，誰當選黨主席，都可為國民黨帶來新面貌，但他代表的是理念、論述與方向，兩人差距小顯示出國民黨內部對要走的路線有分歧，希望選後國民黨有新的領導人、新論述與嶄新未來。

基層擔憂選後難以弭平選舉期間製造的裂痕，張亞中表示，選舉過程每個人呈述個人意見在所難免，但也應自我反省，若大家質疑有道理要虛心改進，若自己有道理要讓更多人了解。

張亞中強調，黨內競爭是好事，選後一定要團結，要提出讓國民黨往上提升的論述，才可讓組織更健全，年輕人也才願意加入國民黨。國民黨未來要結合國會、地方行政、街頭運動等三合一，真正捍衛國民黨利益，台灣老百姓福祉，為兩岸和平創造機會。

至於此次黨內瀰漫一股亡黨感，張亞中說，國民黨內40歲以下黨員僅不到3％，再不改變就真的要亡黨，因此，他參選就是要喚起黨員熱情，從亡黨中重新找回黨魂。