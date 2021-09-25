國民黨主席選舉將於今日（25）投票，四位候選人的青年政策成各界關注焦點。台中市議員、

31歲的羅廷瑋表示，這場選戰重點不僅是誰當黨主席，他更在意：「誰給年輕人機會我就支持誰。」並強調無論誰當選，青年都必須率先領銜黨內團結，因為改革就從團結開始。

羅廷瑋昨日晚間在臉書發文表示，國民黨這幾年讓他看到了改變，對他來說不只在意黨主席選戰，更在意誰可以讓更多國人與年輕人接受。新的時代、新的成長環境造就不一樣的年輕人，國民黨的轉型代表著大家正在經歷一場嚴苛的考驗，我們必須共同面對。

羅廷瑋指出，國民黨唯有前瞻佈局、了解人民、為民服務，才能贏回人民的信賴才有資格勝選，這也是他所衷心期望的；國民黨必須從人民出發、從青年開始。羅更直言：「誰給年輕人機會我就支持誰。」

此外，羅廷瑋也強調，這次黨主席選舉各有各的支持者，但黨內青年軍呼籲，無論是誰當選主席，黨內團結從青年開始、改革從落實團結開始，黨內上下大家必須一起加油。