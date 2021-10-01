台苯公司14日將舉行股東臨時會改選8席董事及3席獨立董事，對外資投票意向具有影響力的ISS（Institutional Shareholder Services）出具關鍵報告書，建議全體外資支持市場派提名的獨董人選張國欽，反對公司除了執行長外的所有非獨董提名人，並反對解除競業禁止的規定。

ISS是全球最大且專為外資法人提供上市公司股東會議案研究、諮詢及委託書徵求的中立研究機構，其出具報告在外資圈具有「投資圈的米其林指南」權威地位，並成為外資法人投票時的依據。

市場派指出，這次ISS報告書破天荒打臉公司派，由於現任獨董張國欽勇於揭弊告發台苯出售榮福公司涉利益輸送背信案，才獲得ISS支持；也因為榮福案涉及台鋼集團久陽公司的關係人交易，ISS報告書才會反對台苯公司解除競業禁止的規定，並且不支持台鋼集團的董事人選。

市場派指出， ISS非常罕見的建議反對除了執行長外的所有非獨立董事提名候選人，主要係因ISS認為公司並沒有提出一個充分獨立的董事會，以符合ISS的指導方針及全球投資人對於董事會獨立性的期望。

其次，ISS建議支持市場派所提名的獨立董事候選人張國欽，張國欽為今年9月向台北地檢署告發台苯董事長林文淵、總經理陳柏元涉嫌圖利及背信的董事之一。

最後，ISS建議反對公司派所提出的「解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案」，主要係因公司並未提供任何有關於董事進行或潛在競業禁止活動的訊息，而這也反映了過去公司恐涉隱匿關係人交易所造成的負面影響。