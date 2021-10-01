美國國會在周四午夜最後期限前幾個小時通過了一項臨時撥款法案，將維持聯邦政府運作至12月3日，暫時避免了政府重演關門戲碼。稍早前美國總統拜登已經簽署這項短期法案。

拜登在簽署後發布聲明表示，這項法案滿足國家重要和急迫的需求，但還有許多工作必須完成。

周四美國聯邦參議院和眾議院先後批准這項「持續撥款決議案」（Continuing resolutions）。參議院以65票對35票通過法案，眾議院則以254票對175票予以放行。

雖然國會阻止了一場可能的風暴，但接下來必須立刻採取行動化解另一個迫在眉睫的危機：在10月18日以前提高或凍結舉債上限，避免美國面臨史上首次的債務違約，這可能引爆金融危機、經濟衰退並導致許多人失業。

此前以些微多數掌控國會兩院的民主黨人在一項政府撥款法案中附加凍結債限條款，但這個法案已經遭到參議院共和黨人封殺。參議院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）此前一再重申，其政黨會投票支持的，是沒有附加凍結舉債上限的撥款法案。