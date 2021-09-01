專家估新加坡今年經濟成長6.6％ 20:492021/09/01 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡金管局1日公布最新調查，專家預測今年新加坡經濟成長率中間值為6.6％，高於前一次調查預測的6.5％。 其中製造業成長率預測從8.3％調高至11.4％，為各產業裡最高的成長率。非石油商品出口成長率預測從7.5％調高至9％。 《金融》外幣保單6月買氣降 H1仍成長18％ 《國際經濟》連10月成長 韓8月出口年增近35％ #預測 #成長率 #調高 #新加坡 #經濟成長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 近2年最差 台灣政治風險指標跌至第25名 04:102021/09/01 焦點新聞 IDC：全球今年上看13.7億支 蘋果手機出貨將增13.8％ 04:102021/09/01 財經要聞 五倍券來了 國發會主委：全年經濟成長率力拚6％有期待 16:122021/09/01 財經 《生醫股》龍燈Q2轉盈 每股賺1.03元 12:352021/09/01 財經 《國際經濟》Q3經濟壞兆頭 德國7月零售銷售額暴跌 15:422021/09/01 財經 《國際經濟》房價飆升＋通膨預期 聯準會頭更痛了 15:082021/09/01 財經 《國際金融》不甩成長陰霾 歐股逼近歷史高點 17:412021/09/01 財經 基本工資調漲勢在必行 王美花：經濟部將提配套 17:072021/09/01 財經 股神迎91歲 擁抱新經濟 04:102021/09/01 全球財經 飛躍式成長！中市北屯「利多加持」人口突破29萬 18:372021/09/01 區域情報-台中 《國際經濟》躲過萎縮 澳洲Q2經濟優於預期 12:012021/09/01 財經 財經熱門新聞 暴賺2億一夕變慘賠107億 這上市公司竟稱：會計搞錯了 - 財經 後天這大事 直攻萬八爆點？他偷洩口風 - 財經 台灣家樂福才傳出售 他已搶先賣股套現237億 - 財經 基本工資調漲勢在必行 王美花：經濟部將提配套 - 財經 九月蘋果光 16檔先放閃 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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