新加坡金管局1日公布最新調查，專家預測今年新加坡經濟成長率中間值為6.6％，高於前一次調查預測的6.5％。

其中製造業成長率預測從8.3％調高至11.4％，為各產業裡最高的成長率。非石油商品出口成長率預測從7.5％調高至9％。