新加坡金管局1日公布最新調查，專家預測今年新加坡經濟成長率中間值為6.6％，高於前一次調查預測的6.5％。

其中製造業成長率預測從8.3％調高至11.4％，為各產業裡最高的成長率。非石油商品出口成長率預測從7.5％調高至9％。

《金融》外幣保單6月買氣降 H1仍成長18％
《國際經濟》連10月成長 韓8月出口年增近35％
#預測 #成長率 #調高 #新加坡 #經濟成長