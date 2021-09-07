封測廠矽格(6257)受惠市場需求持續暢旺、擴產及併購效益顯現，帶動2021年8月合併營收續「雙升」再創15.89億元新高，下半年逐季創高可期。公司指出，目前正在布建Wi-Fi 6E、車用網通相關IC工程測試線，看好未來將成為公司營收成長新動能。

矽格公告2021年8月自結合併營收15.89億元，較7月15.63億元成長1.66％、較去年同期11.27億元成長達41.08％，再創歷史新高。累計前8月合併營收108.63億元，較去年同期77.66億元成長達39.88％，續創同期新高。

矽格表示，半導體相關晶片需求依然暢旺，矽格及投資公司布建的手機、電源管理、車用、網通、記憶體、物聯網、遊戲機晶片等測試產品線，稼動率均維持近滿載狀況，加上部分客戶提前預訂產能、增加下單，均推動8月營收再創新高。

矽格轉投資的台星科(3265)營運動能同步轉強，8月自結合併營收3.02億元，較7月2.62億元成長達15.5％、較去年同期2.4億元成長達26.03％，創近22月高點。累計前8月合併營收19.43億元，較去年同期16.16億元成長達20.25％，續創近3年同期高點。

展望後市，在一連串新計畫、新產品、新客戶帶動下，矽格董事長黃興陽對今年營收表現審慎樂觀。公司進一步指出，目前正在布建Wi-Fi 6E、車用網通相關IC工程測試線，上述IC極具市場未來性，預期未來將成為矽格營收成長新動能。

投顧法人指出，矽格目前產線稼動率及訂單能見度均佳，第三季產線持續滿載、第四季展望亦佳，且已有大客戶洽談明年訂單及產能配置，看好矽格下半年營收有望逐季創高，全年營運攀峰可期、有望續旺至明年上半年。