大陸寧波舟山港先前受疫情所擾，暫停梅山碼頭運作，全球塞港情形雪上加霜，馬士基、赫伯羅特等國際級航商紛紛調整航班避開寧波港口，並告知客戶貨物延宕情形，如今時過2周港口已經恢復作業，但專家指出，港口的運營仍需要長達60天才能完全恢復，也就代表著塞港事件還沒結束。

由於1名碼頭員工染疫，寧波舟山港梅山碼頭從8月11日起關閉，這致使全球塞港雪上加霜，運價再度飆升，然如今疫情隱憂已解，寧波舟山港集團副總經理蔣一鵬周三宣布，該港口恢復營運。

《CNN》報導，波羅的海國際航運公會（BIMCO）首席航運分析師Peter Sand表示，隨著員工和海運人員重返工作崗位，整個港口的運作可能還需要長達60天才能夠恢復正常，而這也代表隨著旺季即將到來，零售業者仍面對著供應吃緊的困境。

馬士基、赫伯羅特等國際知名航商皆紛紛調整航班避開寧波舟山港，且告知客戶貨物延誤的情況，Peter Sand表示，先前沉積的貨物隨著港口重新運作開始在流動，但這可能需要數周的時間來消化，因為堵塞的情況也波及到了卡車和鐵路等運輸。

顧問公司GardaWorld指出，寧波舟山港梅山碼頭約佔港口貨櫃25%運量，長達2周的停止運作期間，對全球供應鏈產生極大的影響，此外，貨櫃依舊持續短缺、越南工廠關閉，以及蘇伊士運河塞港事件的後續影響等，對供應瓶頸依然持續發酵。

全球供應鏈受疫情影響處於混亂中，寧波舟山港承載運量龐大，據大陸交通運輸部數據顯示，過去12年中，該港為全球貨物噸位最大的港口，2020年的貨物進出量約12億頓，不僅如此，該港亦是全球第3繁忙的港口，每年處理約2870萬個20呎TEU。