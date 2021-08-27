警政署辦理講習，由北檢主任檢察官黃珮瑜(中)針對「使用遠距傳譯注意事項」授課。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

為加速推動司法改革國是會議決議，警政署在完成「遠距傳譯」需求面及法制面的評估後，依行政院指示擇定部分地區先行試辦，策訂「試辦涉外治安案件使用『遠距傳譯』實施計畫」，指定台北市、新北市、南投縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣等6個直轄市、縣市警察局，自今年9月1日起至111年2月28日止，試辦6個月，後續再評估全面推行之可行性。

警政署表示，為充實通譯資源並提升傳譯品質，近年來加強輔導各縣市警察局每年辦理「通譯講習」，並廣邀各界語言人才參與，其中合格者則列入警察機關通譯名冊，提供員警遇案聯繫其到場協助傳譯，以保護當事人權益，並提升案件處理品質。截至今年8月止，各警察機關列冊通譯計1384人，其中通曉越南語、印尼語、泰語及菲律賓語者計1096人。

因偏鄉、離島地區或少數語言仍較難覓得通譯人員到場，另為維護員警及通譯人員人身安全，避免於疫情期間接觸疑似染疫人士，警政署參考國外警察機關使用「遠距傳譯」的經驗，訂定「試辦涉外治安案件使用遠距傳譯作業程序」；若員警有迫切需要製作警詢筆錄，卻無法覓得通譯人員到場時，可由他轄警察機關代覓通譯，雙方分別就近至設有「遠距傳譯」設備的警察單位，由通譯人員以視訊方式協助傳譯。

鑑於目前各國警察機關處理涉外治安案件使用「遠距傳譯」的經驗仍有限，警政署將依試辦期間執行情形檢討分析，整體評估全面推行「遠距傳譯」的可行性，並持續充實各地區通譯人才資料庫。