消息人士透露，蘋果公司將面臨印度的反壟斷調查，該美國科技巨頭被指控逼迫開發商使用其專有的應用程式內購買（in-app purchase）系統，濫用其在應用程式市場的主導地位。

這些指控與蘋果在歐盟面臨另一起案件類似，該歐洲監管機關去年開始就蘋果對付費數位內容收取30%的應用程式內購買佣金與其他限制展開調查。

據了解，印度的反壟斷案件是由一個鮮為人知的非營利組織所提起，該組織主張蘋果高達30%的收費使應用程式開發商和消費者的成本增加，進而損害市場競爭，同時也成為進入市場的障礙。

這個名為「Together We Fight Society」的非營利組織在聲明中表示，提起訴訟是為了保護印度消費者和新創企業。

根據路透社取得的文件，該組織指控這筆30%佣金的存在，意味著一些app開發商將永遠無法打入市場，這也可能損害消費者權益。

與印度法院的案件不同，印度競爭委員會（CCI）不會公開其審查案件的文件和詳細資訊。

蘋果和印度競爭委員會尚未回應媒體置評請求。

知情人士透露，未來幾周印度競爭委員會將對此案展開調查，並可能下令擴大調查，但如果發現不具調查意義，則將完全駁回本案。

消息來源透露，印度當局很可能下令進行調查，這也因為歐盟已經對此進行調查。

在此之前，本周南韓議會才剛批准一項法案，將禁止谷歌和蘋果等主要應用商店業主強迫軟體開發商使用其支付系統。

近幾周來，蘋果已經放寬對全球軟體開發商部分限制，例如允許app開發商使用電子郵件等通訊工具，提供用戶不在其iOS應用程式內付費的其他選項。

此外，蘋果周三亦再度鬆綁其App Store的付費規定，允許網飛（Netflix）等部分應用程式向客戶提供可繞過蘋果購買系統的程式內連結。

蘋果與日本反壟斷監管機關達成和解，而這項讓步是該和解協議的其中一部分。日本監管機構表示，根據協議，日方將結束對蘋果長達5年的壟斷調查。這項調查聚焦於影片和音樂應用程式，但未將遊戲納入。