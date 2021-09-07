聯準會（Fed）主席鮑爾不急於升息的鴿派談話，持續激勵市場，加上美國8月非農就業人口僅新增23.5萬人、是七個月來最小增長且遠低於預估，失業率下滑至5.2％，蘋果等大型科技股引領那斯達克指數再創歷史新高，全球股市上漲，近一周美國股票資產淨流入資金，創6月上旬以來最大。

統計近一周ETF資金淨流向，整體股票型ETF近週資金淨流入245億美元，主要淨流入美國股市181億美元，全球、大陸及新興股市也分別有29.2億、28.5億及5.1億美元淨流入，但日本、拉美、亞太及歐洲股市分別有3.3億、0.7億、0.7億及0.3億美元的資金淨流出。

富蘭克林證券投顧分析，後續股市布局宜兵分多路，包括最強勢的美國股票型基金，及側重內需消費的新興亞洲中小型股票型基金，並著眼美國眾議院議長裴洛西表示，爭取在9月27日前通過5500億美元基礎建設法案，看好公用事業及基礎建設產業，上演政策受惠行情。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，看好現階段基礎建設有四大投資亮點，一是疫後景氣復甦有利使用者付費資產如運輸基建，且評價面大幅折價、屬於戰略性資產。二是5G普及和通訊傳輸量提升有利通訊基建。三是低碳經濟題材，包括乾淨能源、受管制公用事業、開始轉型或促進轉型的公司。四是美國公用事業評價面便宜，精選具備分拆瘦身或調整營運模式者。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯指出，展望未來十年，在國家安全及經濟考量的推動下，預估所有經濟領域，包括私部門及公部門，均將對創新進行大量投資，包括5G、自動化、機器學習，機器人技術的整合，可望提高生產力。數位化需求增加，可望帶動新一波科技投資的浪潮，看好數位轉型仍處於早期階段，未來數年將強勁增長，科技產業提供參與數位轉型主題的結構機會。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾認為，隨著疫苗接種進展加速以及受壓抑的消費釋放支撐成長動能，印度經濟活動自第三季起逐步正常化，政策致力推動製造業與基礎建設有利經濟結構可持續成長，強勁的全球成長也將帶來助力，預期在未來幾個季度將進入週期性復甦。