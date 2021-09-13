元大投信10年累積奪得金彝獎13大獎，業界之冠

萬眾矚目，兩年方舉辦一次，被推崇為國內證券、期貨業最高榮譽的「中華民國證券暨期貨金彝獎」第16屆名單出爐，身為資產管理業創新標竿的元大投信，眾望所歸，再度奪下競爭最為激烈的「傑出ESG永續獎」、「傑出金融創新獎」、「傑出投信投顧人才獎」三大指標獎項。元大投信在過往10年累積榮獲13座金彝獎大獎，高居業界之冠，彰顯元大投信在永續經營、卓越創新和人才培育方面的長期努力與成績，有目共睹。

為順應永續金融之國際發展趨勢，鼓勵國內在ESG永續領域具傑出表現，並為公司創造卓越績效的證券、期貨和投信投顧業者，金彝獎在本屆第一次增設「傑出ESG永續獎」的團體獎項，素來將ESG永續做為核心經營理念的元大投信，當仁不讓，率先成為首批榮膺「傑出ESG永續獎」的楷模業者。

元大投信多年來從各面向著手，積極落實ESG理念，除了帶領員工參與淨灘、捐血、愛心鞋盒，以及贈書說書等公益活動外，亦將永續投資觀點與關鍵數據整合至投資準則、產品創新等每一道投資環節裡。

元大投信於2019年更率先推出國內首檔完整結合環境議題、社會責任、公司治理與財務指標篩選的ETF-「元大臺灣ESG永續(00850)」ETF，該ETF不僅榮獲《財資雜誌》永續投資ETF大獎，亦在晨星國際獨立投資研究機構晨星（Morningstar）ESG評鑑(註1)，獲得5顆地球的最高評等，元大投信也因此成為開啟國內ESG相關主題基金募集熱潮的首要推手。

不僅如此，身上流著創新DNA血液的元大投信，於2020年推出「元大台灣高股息優質龍頭基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)」，憑藉「月配息+年終配+平準金」的獨創產品設計，完美切中投資人需求，一鳴驚人，成立後規模最高一度超越 580 億元，打破台股主動型基金的歷史規模紀錄。

元大投信成功發行「元大台灣高股息優質龍頭基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)」，為低迷許久的台股基金市場注入一股暖流，投資人對「最好的投資在台灣」、「存好股，找元大」等訴求，都能朗朗上口，更帶領台股主動型基金重返榮耀，也讓元大投信奪下本屆群雄逐鹿、炙手可熱的「傑出金融創新獎」金彝獎獎項，該基金經理人吳宛芳亦在展現非凡的領導協調與操盤功力下，獲得「傑出投信投顧人才獎」。

身居公募基金龍頭的元大投信，一直以全心全意為投資人理財，為時刻謹記在心的經營初衷，不斷檢討與完善客戶體驗旅程，致力於提供客戶有溫度的服務，以及全面性的理財解決方案。未來，元大投信將秉持「唯有元大，能夠超越元大」的自我突破精神，持續完備與精進產品線，並策劃藉由數位科技的賦能，完整串聯線上與線下服務，讓客戶不管在哪裡，都能感受到元大提供的細緻與貼心的美好服務體驗。

表、元大投信過去10年累積榮獲13座金彝獎大獎，高居業界之冠

註1：晨星ESG評鑑

晨星永續排名評比時間截至2021/05/31之1984檔大中華股票型基金。評分僅以基金建立之多頭部位計算，總計資產總值之100.00%。