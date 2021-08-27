近年來安養照護糾紛、高齡金融詐騙等時有所聞，使保險金信託及安養信託服務需求快速成長，受到今年疫情影響，保險金信託等個人信託服務的詢問度也大幅增加。最新數據顯示，2021上半年國內保險金信託業務規模，國泰世華銀行就占了近四成，居全國之冠。

國泰世華銀行副總張經理表示，該行在以投資理財為目的之特定金錢信託業務，及投資型保單保管領域領先同業。尤其是近年來安養照護糾紛、高齡金融詐騙等時有所聞，使保險金信託及安養信託服務需求快速成長，顯示出具有專款專用性質得以保障財務安全的個人信託服務，亦漸獲社會大眾重視。

為響應「信託2.0」，國泰世華銀行今年7月推出「微型安養信託服務」，受到許多年屆中年的子女青睞，希望將用於照護父母的資產交付信託以避免遭不當挪用或詐騙。

張經理表示，這項創新服務的簽約金僅需要999元，有助於消弭民眾對信託進入門檻高、收費貴、是有錢人專利的迷思，加速信託成為社會經濟安全網的一環。民眾可撥打預約諮詢專線或透過線上預約諮詢信託服務，即可了解微型安養信託服務等多項國泰世華銀行個人信託服務。

有鑑於保險為國人接受度最高的金融保障型商品，國泰世華銀行將與國泰人壽共同推動「保險金信託共銷模式」，預計於相關配套措施完備並經主管機關核准後，國泰人壽將可直接為保險客戶辦理信託業務，提供客戶一站購足保險商品及保險金信託之服務，有助於在短時間內讓信託保障擴及到更多民眾，朝「全民信託」再邁出重要的里程碑。