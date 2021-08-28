大陸央視新聞報導，經鄭州市新冠肺炎疫情防控領導小組同意，對部分區域疫情風險等級進行調整，對封閉、封控區域全部解除，現通告如下：

一、自2021年8月28日12時起，將二七區京廣路街道由中風險地區調整為低風險地區。

二、自2021年8月28日12時起，鄭州全市中高風險地區全部清零，封閉、封控區域全部解除。

三、自2021年8月28日12時起，鄭州全市離鄭「個人核酸證明查驗服務點」撤除。