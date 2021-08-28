鄭州今日12時起 全域低風險封控場所「清零」 11:172021/08/28 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 河南省會鄭州市從今天中午12時起，全域低風險封控場所「清零」。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸央視新聞報導，經鄭州市新冠肺炎疫情防控領導小組同意，對部分區域疫情風險等級進行調整，對封閉、封控區域全部解除，現通告如下： 一、自2021年8月28日12時起，將二七區京廣路街道由中風險地區調整為低風險地區。 二、自2021年8月28日12時起，鄭州全市中高風險地區全部清零，封閉、封控區域全部解除。 三、自2021年8月28日12時起，鄭州全市離鄭「個人核酸證明查驗服務點」撤除。 陸駐美使館指美《新冠病毒溯源報告》毫無科學性和可信度 各界慰留 福容台北一館不關了 #12 #時起 #鄭州 #封控 #區域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 驗收眷村改建索「免費裝潢新屋」 上校為19萬毀前程 10:062021/08/28 社會 澎湖秋節加班機 30日開放訂位 04:102021/08/28 地方新聞 台中沙鹿知名「檢舉達人」住家失火 網狂猜是這原因 09:012021/08/28 社會 沙盒實驗 今年拚三家落地 04:102021/08/28 金融．稅務 大陸疫苗 累計接種逾20億劑次 04:102021/08/28 焦點新聞 廖繼弘專欄－股市中期修正 中長多格局未變 04:102021/08/28 財經要聞 想打BNT疫苗 今開放意願登記 04:102021/08/28 焦點要聞 巿況回穩 全年供給少於去年 04:102021/08/28 財經焦點 浦東疫情升溫 華航9／2起兩岸運價漲35％ 04:102021/08/28 財經要聞 掌握四大要點 外匯投資輕鬆上手 08:302021/08/28 財經 打完2劑回國隔離 法院稱處分合法 04:102021/08/28 社會新聞 兩岸熱門新聞 整治娛樂圈亂象 陸中紀委機關報：打出組合拳 流量明星「翻篇」了 - 兩岸 不堪同居前妻辱罵 內蒙古男掐死前妻置冰櫃 藏身工地鷹架被捕 - 兩岸 美新冠溯源報告仍無結論 拜登歸咎陸不配合 陸駐美使館強烈譴責 - 兩岸 共軍機艦南北包夾日本兩大海峽 無人機軍機空中助陣 - 兩岸 社評／參與大陸第三次分配 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。