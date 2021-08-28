在歷經八月以來指數的修正，以及籌碼的整理，加上受惠於晶圓代工廠漲價的利多消息所帶動，台股近日出現連續反彈，27日終場以上漲142.97 點，收在 17209.93 點。周線翻紅、並重返月線之上，但成交量因雜音干擾而滑落至3175.45億元。

總體經濟方面，安聯投信台股團隊表示，近期國際市場前景主要受到以下雜音所干擾。一是在美國經濟重啟的路徑不變、聯準會貨幣政策將逐漸正常化，但對時機、速度與結構尚未達成共識，是造成近期股市波動的主因之一。

安聯投信台股團隊表示，IHS Markit近日發布美國8月採購經理人指數 (PMI) 初值，受原物料短缺、病毒蔓延及產能受限影響，尤其是服務業，8月綜合PMI下滑至55.4，寫下八個月新低，亦為美國經濟活動擴張力道動能增添雜音。此外近期疫情反覆，尤其Delta病毒來勢洶洶，全球經濟能否如先前預期逐步復甦仍存變數，也是近期股市波動的另一個原因，值得持續觀察。