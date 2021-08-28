伊朗最高領袖哈米尼28日指責美國總統拜登，稱對方在重啟核協議的談判中，提出與前總統川普相同的要求。

最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）透過官網表示，「現在的美國政府與前任政府根本沒有差別，因為在核問題上，它對伊朗的要求只是換個說法，事實上與川普的要求毫無二致」。

哈米尼與總統萊希（Ebrahim Raisi）的新內閣會面時強調，「在核問題上，美國人真的很不知羞恥。儘管是他們自己退出聯合全面行動方案（JCPOA，即伊朗核協議正式名稱）…但他們現在說話的態度和提出要求的方式，就好像是（伊朗）先退出一樣。」

為恢復2015年簽訂的核協議，伊朗與其餘各方的上一輪、即第6輪談判已於6月20日在維也納結束，但各方並未設定下一輪談判開始的時間。

川普於2018年退出伊朗核協議，伊朗則在1年後開始違反這項限制其核武發展，以換取免受制裁的多邊協議。

近年來，伊朗因受到美國制裁，導致民眾生活水準下降，經濟狀況惡化引發數場示威活動。

伊朗上次示威活動發生在7月，西南部地區有民眾抗議水資源短缺。當地媒體報導，相關示威至少造成4人喪生。