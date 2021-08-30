大陸教育部今天（8月30日）召開新聞發布會，介紹秋季學期中小學教育教學工作情況。目前，除個別地方暫緩開學外，全大陸絕大部分地區中小學、幼稚園將於9月1日安全正常開學。

與此同時，今年秋季學期是中小學全面落實「雙減」有關部署要求的第一個學期，大陸教育部要求，要下大力氣做強做優校內教育，切實做到教師應教盡教、學生學足學好。

會上通報，新學期開學後，義務教育學校要嚴格執行均衡編班的法律規定，不得以任何名義設置重點班，切實做到均衡配置師資。嚴格執行教學計畫，不得隨意增減課時、改變難度、調整進度，不得利用課後服務時間講新課。

會上通報，嚴格執行作業管理規定，嚴禁給家長佈置或變相佈置作業，嚴禁要求家長檢查、批改作業，杜絕重複性、懲罰性作業，不得要求學生自批自改作業。嚴格執行考試管理規定，不得違規組織考試，考試結果不排名、不公佈並以適當方式告知家長和學生，不得按考試結果給學生調整分班、排座位、「貼標籤」。