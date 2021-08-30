鞋店前行人來來往往只有觀看，買氣低，希望疫情快過，振興券快來。(陳俊吉攝)

政府將推出振興政策挽救受疫情影響的攤商店家，但過去已傳出許多隱匿營業所得的小商家，不但沒繳過稅還能享受紓困振興。民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政、副幹事長黃世杰今日於記者會表示，現在該做的是刺激經濟，而非處理地下經濟的時機。

去年桃園市曾傳出有市場攤商，明明是有整排房屋出租的包租公，卻符合請領紓困資格而領到補助。此外，很多民眾不解，很多攤商店家過去都不繳稅，賺的錢都放進口袋，如今遭逢危機，政府就出手搶救，如此對有開發票的商家及一般受薪階級等誠實納稅義務人的公平性何在？

劉世芳表示，有關桃園包租公領到紓困事件，據了解，經濟部門及地方政府已經做出修正和檢討，而今年勞動部和經濟部已經加強相關稽查，若還有類似狀況，歡迎各界提出。

羅致政強調，這次的振興政策目的就是要刺激經濟，不會藉此清查營業相關資料，重點是要幫助受到衝擊的店家，這次不會處理地下經濟、或稅籍資料不完整的店家等等的問題。

黃世杰表示，從去年到今年，政府及民代都接到並處理許多相關紓困問題，有關地下經濟的現象，其實已有不少攤商已經建立稅籍資料及營業登記，政府都在用最簡單的方式讓他們納入紓困適用對象。

黃世杰指出，稅制改革需要適當的時機，而不是利用這次的紓困或振興，把不同的政策目標納入，這對於建立更完整透明的稅制，並不是最好的時間點。希望還是要用長遠的歸畫，加強宣導輔導。而不是在這個大家需要被紓困振興的當下，強迫或推展，力道上要拿捏。

黃世杰說，政府應該鼓勵基層的小攤商或小營業人，利用這個機會把自己該建立稅籍資料建立起來，但政府若在這個時間點據此來做查核連結，恐怕會有問題。