香港恒生指數30日早盤震盪走高，截至中午收盤，上漲0.35％，報25495.91點。國企指數漲0.14％，報8970.48點。紅籌指數漲0.42％，報3848.39點。各類股表現方面，電力、科技股相對搶眼。

新浪財經報導，港股電力股強勢，中國電力漲近9％，華潤電力漲超6％，華能國際電力股份漲5％。恒生科技指數走高，快手漲超7％，阿里健康漲超5％。百度、網易、阿里漲超1％。

A股三大指數早盤走勢分化 創指午盤收漲1.3％
A股三大股指早盤開高 創業板指漲逾1％
#電力 #漲超 #科技股 #走高 #快手