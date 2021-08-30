恒指午盤收漲0.35％ 電力、科技股走高 12:392021/08/30 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒生指數30日早盤震盪走高，截至中午收盤，上漲0.35％，報25495.91點。國企指數漲0.14％，報8970.48點。紅籌指數漲0.42％，報3848.39點。各類股表現方面，電力、科技股相對搶眼。 新浪財經報導，港股電力股強勢，中國電力漲近9％，華潤電力漲超6％，華能國際電力股份漲5％。恒生科技指數走高，快手漲超7％，阿里健康漲超5％。百度、網易、阿里漲超1％。 A股三大指數早盤走勢分化 創指午盤收漲1.3％ A股三大股指早盤開高 創業板指漲逾1％ #電力 #漲超 #科技股 #走高 #快手 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股創高 台股漲逾百點 貨櫃三雄漲逾1％ 09:082021/08/30 財經 四原因 外資力捧金融股 04:102021/08/30 金融．稅務 Fed放鴿 台股匯齊揚 新台幣早盤強升逾1角 11:092021/08/30 財經 《盤中解析》台股靠攏季線 台積6字頭有守 11:102021/08/30 財經 PCB銅箔吃緊 H2一路旺 04:102021/08/30 產業．科技 A股藥妝龍頭 貝泰妮傳赴港上市 籌資10億美元 04:102021/08/30 全球財經 《鋼鐵股》中鋼翁朝棟：Q4業績 月來越旺 12:012021/08/30 財經 《國際產業》再漲50％？！美國期油重現黃金交叉(2-1) 08:542021/08/30 財經 《基金》台股戰季線 主動式高股息基金具優勢 12:352021/08/30 財經 陳曦快評》之江新軍落馬 高端炒股沒事 10:092021/08/30 快評 電子股接棒 台股有望突破萬八 04:102021/08/30 財經焦點 財經熱門新聞 貨櫃船訂單破紀錄 船商卻擔心這件事 - 財經 台股狂彈千點怪怪的 專家：手上有這3種股票快砍掉 - 財經 食藥署公布聯亞EUA會議記錄 聯亞回應了 - 財經 明年登台 攜手中華電 Starlink來了 - 財經要聞 - 工商時報 0050、中華電信存股大對決 專家洩這檔躺著幫你賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。