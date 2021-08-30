第一金(2892)旗下第一銀行運用數位力，業界首創「獨資企業線上對保平台」，讓有紓困資金需求的獨資企業免出門。第一銀針對申請央行紓困貸款C方案的獨資企業，無須具備工商憑證，只要負責人通過線上核身即完成對保手續，對保後最快一天內即可撥款，嘉惠受疫情影響的小商家，符合安全、便利及減少接觸的全民防疫共識。

第一銀行表示，今年央行紓困C方案額度由50萬元調高至100萬元，無論是今年首次申請或再度申請，均可透過第一銀行紓困貸款平台進件申貸，針對已於第一銀行留存負責人手機之獨資企業，將於額度核准後主動發送線上對保邀請簡訊，完成對保後最快一個營業日內即可獲得融資款項，從貸款申請、對保到撥款，小頭家通通免出門，不但解決資金需求，同時減少人員接觸，共同度過疫情難關。

第一銀行持續在數位金融版圖開疆闢土，2018年9月推出企業申貸平台「微企e時貸」，去年3月底因應新冠疫情衝擊產業甚鉅，更是領先所有國銀推出企業防疫紓困貸款平台，因提高申貸便利性，截至今年7月底已受理並核准逾1.7萬戶企業紓困貸款額度。

第一銀在勞工紓困貸款成效卓著，經信保基金統計，截至7月底，第一銀行獲核保戶數達73,158戶，位居公股銀行第一，其中線上進件比率達96.8%，自客戶申請、信保核保、線上對保至款項撥付全程線上作業，最快次日即可收到紓困款項，在疫情緊繃期間，大幅降低勞工朋友臨櫃申辦可能產生之接觸風險，快速取得所需資金。